"Wir setzen uns zudem dafür ein, dass Hasskriminalität gegen Frauen in die polizeiliche Kriminalstatistik aufgenommen wird", heißt es in dem Vertrag. Zwar veröffentlichte die Polizei Thüringen Anfang 2024 erstmals ein sogenanntes "Lagebild Häusliche Gewalt", das zwar viele gegen Frauen gerichtete Straftaten erfasst, aber längst nicht alle abbildet. So zählen Fachleute etwa auch frauenfeindliche Hetze im Internet zu dieser Form von Hasskriminalität. Das Bundesinnenministerium veröffentlichte kürzlich ein neues Lagebild zu gegen Frauen gerichtete Straftaten, das solche Bereiche berücksichtigt. Darin heißt es, dass in allen diesen Bereichen die Zahlen 2023 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen seien.