Sind nur linksalternative Verbände betroffen?

Nein, es sind auch Gruppierungen, die sich keineswegs als "woke" verstehen, so etwa der Zentralrat der Juden, das Kinderhilfswerk oder die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD). Das Anne Frank Zentrum in Berlin befürchtet Rückschläge im Kampf gegen Antisemitismus, wie Direktorin Veronika Nahm erklärte. Denn auch die Förderung des Kooperationsverbunds gegen Antisemitismus werde den Plänen zufolge nach 2027 nicht fortgesetzt. Nahm betonte, gerade langfristige Förderung sei wichtig, um Strukturen zu erhalten und Verlässlichkeit der Angebote zu gewährleisten. Die Förderung des Kooperationsverbunds hatte nach ihren Angaben 2025 begonnen und war auf acht Jahre angelegt.

Was sagen die Parteien im Bundestag?

Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Misbah Khan sieht einen parteipolitischen Zusammenhang: "Es wirkt kaum zufällig, dass nun insbesondere jene Organisationen unter Druck geraten, die vor der letzten Bundestagswahl öffentlich die Zusammenarbeit der CDU mit der AfD kritisiert haben", sagt Khan.

Damals hatte die Union einen Antrag für schärfere Migrationsregeln im Bundestag mit AfD-Stimmen durchgebracht. Die Folge waren Massenproteste. Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek wirft Prien vor, "gemeinsam mit rechtsextremen Kräften" die Zivilgesellschaft unter Beschuss zu nehmen.

Im Bundestag übte auch die frühere SPD-Chefin Saskia Esken Kritik. "Diese Aufkündigung sorgt für enorme Verunsicherung", sagte Esken. Sie kritisierte, dass auch die Organisation Hateaid betroffen sei, die Frauen bei Gewalt im digitalen Raum unterstütze. Sie werde von einzelnen Unionspolitikern "im Duktus der AfD" zu unrecht als links-aktivistisch bezeichnet. "Das Zurückdrängen von Hass und Hetze ist nicht links", sagte Esken. "Nie wieder Faschismus ist nicht links, es ist Verfassungsauftrag. Für uns Sozialdemokratinnen sage ich: Wir weisen die Kampagne der AfD auf das Schärfste zurück."

Nimmt Prien gezielt linke Initiativen ins Visier?

Prien wurde in der "Tageszeitung" gefragt, ob sie sich Druck von rechts außen beuge. Ihre Antwort: "Nein. Die Kritik zu Legitimation, Wirksamkeit und Transparenz des Programms ist schon viel älter. Und für manchen ganz rechts gelte ich sowieso als "linksradikaler Brückenkopf"." Sie werde "Demokratie leben!" pluralistischer ausrichten, aber "nicht einseitig nach rechts".

Zugleich sagte die CDU-Politikerin: "Es ist der Eindruck entstanden, dass das Programm eine Ausrichtung hat, die eher in das linksliberale Milieu hineinreicht. Ich will das Programm aber breit in der Mitte der Gesellschaft aufstellen."