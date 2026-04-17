Noch ist es wie bei einem Getreidefeld im Frühjahr. Nur ein grüner Flaum bedeckt den Boden, von der Pracht der reifen Ähren ist nichts zu sehen. Auch das neue Volksbegehren, das in Thüringen gestartet werden soll, ist vorerst nur ein grüner Flaum. Doch bis zum Sommer wollen die Initiatoren den Trägerkreis gegründet haben, ab Herbst könnten Unterschriften gesammelt werden. Reiko Wöllert, Landesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), ahnt, was da auf sie zukommt. „Ein Riesending“, sagt er.