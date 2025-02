Etwa 195 Lehrerstellen sind im Schulamt Südthüringen derzeit unbesetzt. In der Praxis bedeutet das oft Unterrichtsausfall. Das weiß die neue Thüringer Landesregierung und hat daher ein 100-Tage-Programm aufgelegt, mit dem auch ein „Einstellungsturbo“ gezündet werden soll, wie Staatssekretär Bernd Uwe Althaus meinte. Damit der Lehrermangel in Thüringen behoben wird. Die Lehramtsanwärter von Thüringer Hochschulen und Universitäten, die kurz vor dem Abschluss ihres Studiums stehen, hatte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) kürzlich per Brief angesprochen und darin geworben, sich für eine Lehrerstelle im Thüringen zu entscheiden.