In das von der Brombeer-Landesregierung geplante erste Bürokratie-Abbaugesetz soll auch eine Entlastung der Kommunen aufgenommen werden. Die Idee der „erprobungsweisen Befreiung von landesrechtlichen Regelungen für Gemeinden und Landkreise“ stammt von der CDU-Fraktion. Fraktionschef Andreas Bühl warb im Gespräch mit unserer Redaktion für den Vorschlag: „Das ermöglicht Kommunen, dass sie bestimmte Regelungen aus dem Landesrecht nicht anwenden, zum Beispiel bei Ladenöffnungszeiten am Sonntag.“