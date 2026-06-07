Marktschorgast (dpa/lby) - Bei einem Unfall beim Überholen in Oberfranken ist ein 40 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war bei Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) unterwegs und wollte zwei Fahrzeuge vor ihm überholen, wie die Polizei mitteilte. Auf Höhe des ersten Autos scherte dessen Fahrer allerdings auch aus. Die Fahrzeuge kollidierten, kamen von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Der zweite Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Zur Unterstützung war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle.