Zittau (dpa/sn) - Polizisten haben auf einer Wache in Zittau über Nacht einen ungewöhnlichen Gast gehütet: eine Schildkröte. Passanten hätten das Tier am Sonntag auf der Gerhart-Hauptmann-Straße gefunden und der Polizei übergeben, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten für die Schildkröte einen Platz im Tierpark in Zittau organisieren - allerdings erst ab Montag. Deswegen verbrachte der Findling, den die Polizisten nach seinem Fundort "Gerhart" benannten, die Nacht "in Obhut des Wachhabenden bei Wasser und einem kleinen Snack".