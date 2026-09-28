Zittau (dpa/sn) - Polizisten haben auf einer Wache in Zittau über Nacht einen ungewöhnlichen Gast gehütet: eine Schildkröte. Passanten hätten das Tier am Sonntag auf der Gerhart-Hauptmann-Straße gefunden und der Polizei übergeben, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten für die Schildkröte einen Platz im Tierpark in Zittau organisieren - allerdings erst ab Montag. Deswegen verbrachte der Findling, den die Polizisten nach seinem Fundort "Gerhart" benannten, die Nacht "in Obhut des Wachhabenden bei Wasser und einem kleinen Snack".
Gefundene Schildkröte Fundschildkröte "Gerhart" verbringt Nacht auf Polizeiwache
dpa 28.09.2026 - 14:51 Uhr