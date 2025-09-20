Durch die Hände von Stephan Heym, Mitbetreiber der „Mostalgie“ in Kaltennordheim, sind gewiss schon abertausende Äpfel gegangen – diesen einen aber hat er nicht einfach in die Presse geworfen: Angeliefert wurde ein Apfel, dessen Bäckchen genau zur Hälfte rot und orange sind. Eine auffällige Teilung, wie mit dem Lineal gezogen. Der Apfel stammt aus Unterweid, die Ursprungssorte konnte Stephan Heym nicht auf Anhieb bestimmen. Doch er hat ihn aus der Lieferung gefischt und erst einmal fotografisch festgehalten.