Winidschleuba/Pleißenaue (dpa/th) - Gefährlicher Gegenstand, statt Feiertagsschmaus: Eine Weihnachtsgans hat im Altenburger Land zu einem Autounfall geführt. Ein 23-Jähriger hatte das gefrorene Geflügel in der Dunkelheit auf der Straße bei Windischleuba übersehen und überfuhr das tote Tier. Dadurch wurde das Auto am Samstag laut Polizei aber derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sogar ein Reifen platzte und die Höhe des Sachschadens auf einen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Eigentümer, der vermutlich verlorenen Gans.