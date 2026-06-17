Bis Monatsende wird Vito-Benito Pfeiffer ziemlich auf die Kalorien achten. „Normalerweise habe ich das nie gemacht“, sagt der 30-Jährige. Aber gegen drei, vier Kilo weniger hat er nichts einzuwenden. „Schaden kann das jedenfalls nicht.“ Der Landwirt aus Bürden bei Hildburghausen hat Anfang Juli schließlich einen wichtigen Termin. Er ist aus auserkoren für den Jungbauernkalender 2027, für den jedes Jahr handverlesen Models ausgesucht werden.