Die Arbeit der beiden Bürgerbüros in Sonneberg unterstützt eine Kooperation aus Zweckverband Sonneberger Ausbildungszentrum (SAZ), Werkstatt Bildung & Medien GmbH (wbm), Jobcenter, Landkreis und Stadt Sonneberg und Wohnungsbau GmbH. Sie wurde nun nun mit einem weiteren Vertrag erneuert, der vergangene Woche unterzeichnet wurde. Die Sonneberger Bürgerbüros arbeiten unter Trägerschaft von SAZ und wbm innerhalb des Projektes „Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung Sonneberg“ mit Geld aus der EU. Diese Bürgerbüros kümmern sich um Menschen, die Rat und Hilfe suchen. Es sind Deutsche wie Ausländer mit häufig wiederkehrenden Problemen. Viele Anliegen der Ratsuchenden bestehen im Zusammenhang mit dem Jobcenter, mit Wohnungssuche, Arbeitssuche und Unterstützung bei Bewerbungen bis hin zur Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen etwa für Wohngeld, Kinderzuschlag oder Grundsicherung. Darüber hinaus treten häufig Fragestellungen zu Verschuldung, belastenden Lebenssituationen sowie Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden auf.