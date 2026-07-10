55 Projekte in fünf künstlerischen Sparten – diese Bilanz zieht die Kulturstiftung Thüringen aus ihren Projektförderungen für das Jahr 2026, wie sie selbst mitteilt. Aus rund 140 eingegangenen Anträgen haben unabhängige Fachjurys im vergangenen Spätherbst diverse Kulturveranstaltungen zur Förderung empfohlen, und darunter war auch eine aus dem Landkreis Hildburghausen: Das Musikfestival „Kulturgarten Open Air“ in Themar.