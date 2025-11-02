„Eine hochfeine Henne des Vereinsvorsitzenden“, sagte Felix Storandt, öffnete die Käfigtür und nahm das Tier heraus. Ein Araucana-Huhn. Das ist die Rasse mit den Bommeln und den grünen Eiern. Sein Opa, Fred Storandt, züchtet sie seit 30 Jahren. Zur Lokalschau, die diesmal eine Jubiläumsschau war, erhielt diese Henne einen von drei vergebenen Kreisverbandsehrenpreisen und natürlich ein stolzes „vorzüglich“.