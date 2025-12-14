War das urig! Beinahe wie auf einem Bauernhof. Hier Gegacker, dort Geschnatter. Zwischendrin Taubengurren. Und ein uralter Pflug als Hingucker. Gleich dahinter eine Schubkarre von anno dazumal. Jede Menge Strohballen. In einer Voliere thronten Deutsche Modeneser Schietti auf einem alten Holzschlitten. Dahinter ein Schwarz-Weiß-Foto von Rosa aus früheren Zeiten. „Da hat meine Oma gewohnt“, erzählte Jörg Peter und schickte als Vorsitzender des örtlichen Rassegeflügelzuchtvereins ein dickes Lob an die jungen Zuchtfreunde.