Ein großes Lob zollte Marcus Beck, der 1. Landesvorsitzende des Verbandes der Wassergeflügelzüchter von Thüringen, den Meininger Züchtern für diese hervorragend gestaltete Ausstellung. „Trotz des frühen Zeitpunktes – die Mauser bei unseren gefiederten Schönheiten ist ja noch nicht überall durch – gibt es hier eine ganze Reihe an sehenswerten Tieren zu bewundern. Dazu sage ich allen Zuchtfreunden meinen herzlichen Glückwunsch.“ Dieses Grußwort voller Anerkennung konnte er allerdings nicht in der Ausstellungshalle halten. Dazu mussten sich die angereisten Fachleute, die bereits am Tag vor der offiziellen Eröffnung nach Meiningen gekommen waren, in einen Nebenraum begeben. Obwohl die 224 Gänse in der Unterzahl waren gegenüber den 456 Enten, so waren sie diesen in der Lautstärke jedoch um etliches überlegen, so dass dort ein Gespräch nicht möglich war. Die neun Preisrichter sahen dies nicht anders als der Landesvorsitzende Marcus Beck, vergaben sie doch in ihrer Bewertung allein die Höchstnote „Hervorragend“ 41 Mal, fast gleichauf die Note „Vorzüglich“. Siebzehn Gänse oder Enten errangen zudem den Titel „Thüringer Meister“.