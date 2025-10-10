Geflügelpest: Vogelgrippe im Kreis Dingolfing-Landau nachgewiesen

Erlangen (dpa/lby) - Erstmals in diesem Jahr ist in Bayern ein Fall von Vogelgrippe bekanntgeworden. In einem Gänsemastbetrieb im Landkreis Dingolfing-Landau müssen 3.000 Gänse getötet werden, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilte. "Die aus Gründen des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung notwendige Tötung der Tiere des betroffenen Bestandes wurde eingeleitet", heißt es in einer Mitteilung. Der Nachweis einer Infizierung war nach Angaben des LGL bei fünf Tieren erbracht worden.