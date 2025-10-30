Geflügelpest: Vogelgrippe bei toten Graugänsen in Oberbayern nachgewiesen

Virus für Vögel häufig tödlich

Die Vogelgrippe ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Bei hoher Infektionsdosis ist das Virus prinzipiell auch auf den Menschen übertragbar. In Deutschland ist dem Robert Koch-Institut zufolge aber noch kein Fall bei einem Menschen bekanntgeworden.