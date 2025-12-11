Geflügelpest: Stallpflicht wird aufgehoben

Weitere Auflagen bleiben bestehen

Die Geflügelpest ist weiterhin verbreitet und zirkuliert vor allem unter Wildvögeln. Ein Viruseintrag in Hausgeflügelbestände hätte nach wie vor gravierende Folgen und muss unbedingt verhindert werden. Aus diesem Grund wurde ausschließlich Punkt 1 der im November erlassenen Allgemeinverfügung – die Aufstallungsanordnung – aufgehoben. Alle weiteren Regelungen bleiben vollständig in Kraft und sind weiterhin zu beachten. Dazu gehören insbesondere: Kein Fließgewässer im Landkreis darf als natürlicher Auslauf für gehaltenes Geflügel genutzt und Hausgeflügel darf weiterhin nicht im Freien gefüttert werden. Bei Veränderungen im Bestand ist umgehend der betreuende Tierarzt oder das Veterinäramt zu informieren. Zudem gilt eine Anmeldepflicht ab dem ersten Tier: Jede Geflügelhaltung, auch Kleinsthaltungen „ab dem ersten Huhn“, muss beim Veterinäramt gemeldet sein.