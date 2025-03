Das Ministerium appelliert an Geflügelhalter, ihre Tiere nur an Stellen zu füttern und zu tränken, zu denen Wildvögel keinen Zugang haben. Auch andere Kontaktmöglichkeiten zwischen Geflügel, wilden Wasservögeln und natürlichen Gewässern müssten minimiert werden. Es bestehe ein hohes Risiko, das Virus in Geflügelhaltungen und Vogelbestände einzuschleppen.