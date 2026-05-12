Früher war alles früher. Siegmar Kallenbach, der Seniorchef der Geflügelzüchter und des Thüringer Geflügelparks in Möhra, erinnert sich: Als das Hähnewettkrähen in den Lutherstammort kam, also Mitte der 1970er Jahre, startete der Wettbewerb morgens kurz nach 5 und dauerte eine Stunde. Um diese Zeit kamen die Kräher nur so daher geknattert, und die Zähler, also die mit den Strichzetteln, konnten durchweg dreistellige Ergebnisse melden. Aber wer will seinem Gickel heutzutage schon den Wecker so früh stellen – und sich selbst? Ein Beginn um 9 Uhr ist für das Publikum angenehmer und für die gefiederten Konkurrenten auch noch okay; später werden sie allerdings bald behaglich.