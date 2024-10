Geflüchtete: Weniger Geflüchtete in Suhl aufgenommen

Er führte diese Entwicklung laut Ministerium auf die Grenzkontrollen zurück, aber auch "auf das rigorose und robuste Vorgehen gegen die Schleuserkriminalität". Da die Monate gerade beginnen, in denen in der Vergangenheit die größte Zahl an Geflüchteten ankam, dürfte sich der Bremseffekt in den nächsten Wochen noch deutlich stärker auswirken, so der Innenminister. Die Zahl der Flüchtlinge und Probleme bei ihrer Unterbringung sorgen regelmäßig auch in Thüringen für heftige politische Debatten.