Geflüchtete: Thüringen für mehr Hilfen für traumatisierte Flüchtlinge

"Viele Geflüchtete bringen schweres seelisches Gepäck mit – und wir können nicht erwarten, dass sie ohne Hilfe in einem neuen Land Fuß fassen. Wer Integration will, muss auch in psychische Gesundheit investieren", erklärte Meißner. Nötig sei dafür auch eine bessere finanzielle Unterstützung der Länder durch den Bund. Bei Gewalttaten wie in Aschaffenburg spielten psychische Erkrankungen von Geflüchteten als Täter eine Rolle.