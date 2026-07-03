Gefesselt und abgeführt: Betrunkener Passagier randaliert im Flieger aus Malaga

Frankfurt/Main - Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen betrunkenen und aggressiven Passagier aus einem gelandeten Flugzeug geholt. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der 42-Jährige nach Angaben des Kapitäns am Donnerstag auf dem Flug aus dem spanischen Malaga wiederholt Anweisungen des Kabinenpersonals missachtet, die Crew bedroht und einen Vorhang zwischen den Sitzbereichen zerstört. Auch den Beamten gegenüber habe er sich aggressiv gezeigt und versucht, sie zu treten und zu schlagen.