Um verwundete Soldaten versorgen zu können, hat die Bundeswehr ein Arsenal an „modularen Sanitätseinrichtungen“. Das sind in Containern untergebrachte Operations- und Behandlungseinheiten sowie Labore. Im Einsatz werden die dunkelgrünen Container mit dem rotem Kreuz zusammen mit Sanitätszelten zu einem Feldlazarett verbunden. Mit ihren medizinischen Fähigkeiten gilt die Bundeswehr als führend in der Nato. Damit es so bleibt, sollen hunderte von Sanitätscontainern runderneuert werden. Die Milliarden Euro aus dem „Zeitenwende“-Paket machen auch das möglich.