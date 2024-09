Zwei Flüchtige in Graz gefasst, zwei in der Türkei

Fünf Tage nach der Flucht war ein 28-Jähriger in der Nähe von Graz gefasst worden. Am 30. August wurden dann zwei der geflüchteten Straftäter in der Türkei aufgegriffen: in einem Migrationszentrum in der Stadt Edirne im bulgarisch-griechisch-türkischen Dreiländereck. Am 4. September folgte die Festnahme des vierten, nun überstellten Mannes, ebenfalls nahe Graz.