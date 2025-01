Gefangenen geschlagen: Justizbeamter bekommt Geldstrafe nach Fausthieben

Aichach (dpa/lby) - Weil er einen Häftling geschlagen hat, ist ein 33 Jahre alter Justizvollzugsbeamter zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte hatte den Inhaftierten in einer Stresssituation elfmal mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Das Amtsgericht in Aichach verhängte gegen den Mann eine Strafe von insgesamt 9.000 Euro (150 Tagessätze zu je 60 Euro) wegen Körperverletzung im Amt, wie Gerichtssprecher Peter Grünes mitteilte. Zunächst hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet. Das Urteil war bereits am Mittwoch verkündet worden.