In seinem fast 500-seitigen Buch weist Gershkovich nicht nur kategorisch zurück, jemals im Auftrag der US-Regierung, wie der FSB das behauptete, geheime Informationen gesammelt zu haben. Er schildert, unter welchen Gefahren Korrespondenten in Russland ihre Arbeit machen.

Immer wieder kreisen seine Gedanken in der Gefängniszelle darum, wie es so weit kommen konnte - das Russland, das er lieben lernt, von seiner brutalen Seite zu erleben. Gershkovichs Buch ist bei aller schonungsloser Selbstbetrachtung auch eine Liebeserklärung an Moskau - und ein Porträt des Landes im Wandel zu immer autoritäreren Strukturen.

Schaurige Einblicke in Russlands Gefängnisalltag

Als Journalist ergibt sich Gershkovich nicht einfach seinem Schicksal. Er macht aus der schweren Lage die Story seines Lebens. Minutiös dokumentiert er seinen Gefängnisalltag. Er gibt dabei sicher nicht zur Freude der russischen Behörden schaurige Einblicke in das skrupellose System, das verurteilte Straftäter an die Front schickt. Sie sollen sich im Krieg von ihrer Schuld reinigen.

Gershkovich trifft nach seiner Verlegung aus Moskau in ein Gefängnis in Jekaterinburg auch jene, die nach dem Krieg in den Alltag zurückkehren, wieder straffällig werden, erneut einsitzen und auf den nächsten Einsatz an der Front lauern - nur, um nicht die harte Haft ertragen zu müssen. Die für die Betroffenen oft tödliche Praxis bekommt durch Gershkovichs dichte Schilderungen eine eindrucksvolle menschliche Dimension.

Bei aller Nähe zu den tragischen Schicksalen der Insassen hält Gershkovich auch in der Haft trotz persönlicher Betroffenheit die Distanz als Beobachter. Er inszeniert sich nicht als Opfer und merkt selbst an, dass er als Faustpfand für den Gefangenenaustausch noch vergleichsweise gut behandelt werde.

Happy End Gefangenenaustausch

Für Gershkovich gibt es ein Happy End. Im August 2024 kommt er mit anderen politischen Gefangenen, darunter prominente Kremlgegner und einige Deutsche, im Tausch gegen russische Agenten, darunter Krassikow, frei. Die Erlebnisse der Zeit hinter Gittern und "Schuldgefühle" wegen der Freilassung des "Tiergarten-Mörders" lassen ihn lange nicht los. Er sucht Hilfe.

Das Glück aller Gefangenen damals ist, dass US-Präsident Joe Biden, der Gershkovich nach der Freilassung auf einer Airbase empfängt, und Kanzler Olaf Scholz (SPD) diesen beispiellosen Austausch zulassen. Der Journalist würdigt in tiefer Dankbarkeit die Rollen der beiden Politiker. Dabei will er die vielen politischen Gefangenen, Kriegsgegner, die weiter in Putins Gefängnishölle schmoren, nicht vergessen wissen.