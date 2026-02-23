 
Gefahrenstrecke Juristerei Forstamt bremst bei Radtrassen

Thomas Heigl

Die Ordnungsbehörde des Waldes hat eine Empfehlung abgegeben. Knüppel in die Speichen der Pedalritter wirft sie so aber gewiss nicht.

1
Radweg bei Floh: Die Gemeinde lässt sich den Unterhalt einiges kosten. Foto: Michael Bauroth

Die halbe Welt will mehr offizielle Radwege, doch das Forstamt Schmalkalden zieht die Euphoriebremse. Das hat seinen Grund. „Wir raten von einer offizielle Widmung ab“, empfahl Forstamtsleiter Dominik Hessenmöller zur Waldbesitzerversammlung vor wenigen Tagen in Schmalkalden-Springstille den Kommunen, den so genannten Gebietskörperschaften. „Denn offiziell gewidmete Radwege führen zu einer erhöhten Verkehrssicherungspflicht.“

Dabei geht es grundsätzlich nicht um Interessenkollisionen, etwa dass Waldbesitzer die Radler von ihrem Eigentum fernhalten wollen. Aber eben um rechtliche Belange, zumal im klagefreundlichen Deutschland. Man könnte von einem guten Ratschlag der Forstverwaltung an Kommunen sprechen, um juristische Gefahrenstellen schon im Vorfeld zu umkurven, Fallstricken auszuweichen. Zwar wünschen sich die allermeisten Menschen schnelle und unbürokratische Lösungen. Doch wenn etwas passiert, geht es um Spitzfindigkeiten.

Strecke Schwallungen – Wasungen

Hessenmöller nannte in seinem Vortrag zwei neuralgische Punkte: Zum einen den Radweg zwischen Schwallungen und Wasungen. Der Schwallunger Bürgermeister Jan Heineck, in Springstille zu Gast, dürfte die Anregung aus erster Quelle mitgenommen haben.

Und zum anderen den Mommelsteinradwanderweg, der sich auf der alten Bahntrasse durch ein langes Waldgebiet im Vorgebirge des Thüringer Waldes nach Brotterode windet. Von der Verkehrssicherungspflicht, die ebenso für das nähere Umfeld der Trasse gilt, wären auch Privatwaldeigentümer berührt.

Kurioserweise hat die von vielen Pedaltretern hoch geschätzte Asphaltbahn zurzeit gar nicht die behördliche Einstufung, die viele vermuten. „Floh-Seligenthal plant nicht, den Radweg zu widmen. Brotterode-Trusetal ist noch unentschieden“, sagte Forstamtsleiter Hessenmöller – und er hat sich damit nicht geirrt. „Das stimmt, ich habe extra noch einmal mit unserem Bauamt Rücksprache genommen“, bekräftigte der Floh-Seligenthaler Förster Nico Lohfing.

Und auch die Stadt Brotterode-Trusetal zögert, um eine spätere Panne vor Gericht zu vermeiden. „Wir schauen da schon nach dem Rechten, wir wollen ja nicht, dass jemand auf die Nase fällt. Der Radweg wird natürlich gewartet“, sagte Bürgermeister Kay Goßmann. „Aber wir können und wollen auch keine Vollkasko abgeben.“

Geld im Etat

Es sieht also weder nach einer Statusänderung für den schon vor zwei Jahrzehnten eingeweihten Radweg bis zum ehemaligen Verladebahnhof Trusetal-Auwallenburg aus, noch nach einer entsprechenden Widmung des Schlussabschnittes zum ehemaligen Brotteroder Bahnhof. Die Strecke über rund fünf Kilometer ist seit dem Herbst 2025 befahrbar und wird offiziell im Mai dieses Jahres in Dienst gestellt.

Dass Goßmann, selbst Wirtschaftsjurist, unorthodoxe Lösungen schätzt, hatte er schon bei der Freigabe der Durchfahrt zur Auwallenburg bewiesen. Kritiker hatten darauf hingewiesen, möglicher Steinschlag in dem kleinen Canyon berge Risiken und könne Ärger bringen. Der Bürgermeister hatte dann die Felswand abklopfen und beräumen lassen.

Auwallenburgschlucht. Foto: Michael Bauroth

Aber auch Floh-Seligenthal ist sehr um Ordnung und Sicherheit bemüht. Die Großgemeinde hat Jahr für Jahr einen ordentlichen Batzen Geld zur Pflege des Radwegs im Etat eingestellt.

Kleinere Mängel werden rasch abgestellt. Und sie greift zudem regelmäßig mit Sicherungsmaßnahmen und Baumfällaktionen ein, wie jüngst bei Kleinschmalkalden.

400 Kilometer im gesamten Kreis

Franziska Trabert, die sich im Landratsamt unter anderem um Radwege kümmert, ist ein bisschen verwundert. „Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass der komplette Mommelsteinradwanderweg gewidmet ist“, sagt die Touristikerin, die eine Übersicht alle Strecken hat, die die Prachtregion Schmalkalden-Meiningen wie Fäden durchziehen. „Es sind alles in allem rund 400 Kilometer Radwege im gesamten Kreis, die gut ausgebaut sind.“

Grundsätzlich gebe es immer Absprachen mit den Trägern öffentlicher Belange. Also all jenem, die von einem Vorhaben irgendwie tangiert sind. Auch mit dem Forst, das Projekt „Forsten und Tourismus“ ist durchaus bekannt. Das Wichtigste sei, dass die Strecken in Schuss, ordentlich befahrbar und die Radtouristen zufrieden sind. 2027 wird in der Rhön nächste wichtige Knoten im Wegenetz gebunden, mit der Verbindung ins hessische Tann.