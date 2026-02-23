Gefahrenstrecke Juristerei: Forstamt bremst bei Radtrassen

400 Kilometer im gesamten Kreis
Franziska Trabert, die sich im Landratsamt unter anderem um Radwege kümmert, ist ein bisschen verwundert. „Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass der komplette Mommelsteinradwanderweg gewidmet ist“, sagt die Touristikerin, die eine Übersicht alle Strecken hat, die die Prachtregion Schmalkalden-Meiningen wie Fäden durchziehen. „Es sind alles in allem rund 400 Kilometer Radwege im gesamten Kreis, die gut ausgebaut sind.“
Grundsätzlich gebe es immer Absprachen mit den Trägern öffentlicher Belange. Also all jenem, die von einem Vorhaben irgendwie tangiert sind. Auch mit dem Forst, das Projekt „Forsten und Tourismus“ ist durchaus bekannt. Das Wichtigste sei, dass die Strecken in Schuss, ordentlich befahrbar und die Radtouristen zufrieden sind. 2027 wird in der Rhön nächste wichtige Knoten im Wegenetz gebunden, mit der Verbindung ins hessische Tann.