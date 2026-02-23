Gefahrenstrecke Juristerei: Forstamt bremst bei Radtrassen

Dabei geht es grundsätzlich nicht um Interessenkollisionen, etwa dass Waldbesitzer die Radler von ihrem Eigentum fernhalten wollen. Aber eben um rechtliche Belange, zumal im klagefreundlichen Deutschland. Man könnte von einem guten Ratschlag der Forstverwaltung an Kommunen sprechen, um juristische Gefahrenstellen schon im Vorfeld zu umkurven, Fallstricken auszuweichen. Zwar wünschen sich die allermeisten Menschen schnelle und unbürokratische Lösungen. Doch wenn etwas passiert, geht es um Spitzfindigkeiten.