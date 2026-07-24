Bad Nenndorf - Nach den bundesweit mindestens 99 Badetoten allein im Juni schätzt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft die meisten dieser Unfälle als vermeidbar ein - bei mehr Aufklärung. Zum von den Vereinten Nationen eingeführten Welttag der Prävention gegen das Ertrinken am 25. Juli mahnte DLRG-Präsidentin Ute Vogt, dass zwar jeder gefährdet sei, solche Unfälle aber vermieden werden könnten. Um etwas dagegen zu tun, sei "eine breit angelegte Aufklärungskampagne" notwendig. Doch die Aufklärung der Bevölkerung werde der DLRG und anderen Wasserrettern überlassen.