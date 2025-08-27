In zwei Monaten dürfte sich ein Traum der großen Radfahrgemeinde erfüllen. Dann ist der Mommelstein-Radwanderweg, der größtenteils auf der alten Bahntrasse liegt, von Wernshausen bis Brotterode befahrbar. Doch zuvor müssen auf dem letzten, fast sechs Kilometer langen Abschnitt, noch jede Menge Arbeiten zur Verkehrssicherheit erledigt werden. Und auch in Floh-Seligenthal gibt es aktuell rund um die Sicherheit etwas zu tun. „Im Bereich Hohleborn ist ein Baum umgestürzt. Er ist zwar nicht auf den Radweg gefallen“, sagt Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU). „ Es wäre aber durchaus möglich, dass dort bald einer landet. Das wollen wir nicht riskieren, wir handeln.“