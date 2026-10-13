Das Leben ist manchmal voller Widersprüche – so auch beim Smartphone. Das Gerät in meiner Hosentasche misst 7 mal 15 Zentimeter. Man kann damit Fotos machen, Musik hören, Bahnreisen buchen, Geld überweisen, Arzttermine planen, Klamotten bestellen, sehen, wo Freunde gerade im Urlaub sind und mit ihnen texten, Videotelefonate führen oder Sprachnachrichten austauschen. Würde ich das Gerät verlieren oder es mir jemand klauen, hätte ich ein Problem. Nicht nur deswegen stört es mich, zu wissen, dass sich inzwischen so viel Essenzielles über das Ding abspielt. Abhängig von einem Gerät? Wer hat da schon Lust drauf?