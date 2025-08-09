Gefahr in den Bergen: Im Alpen-Nationalpark droht ein erneuter Felssturz

Der Bereich des Felssturzes befindet sich laut dem Sprecher des Nationalparks in einer sogenannten geologischen Störungszone, die über viele Kilometer in den nördlichen Kalkalpen verfolgbar ist: die Torrener Joch-Zone. Diese setze sich bis nach Österreich ins Lammertal fort. Das dortige Gestein sei durch tektonische Vorgänge stärker zerbrochen als im Umfeld, was das Auftreten von Felsstürzen begünstige. Nun soll noch ein Gutachten erstellt werden, was mehrere Wochen dauern dürfte. Bis dahin bleiben die Wege Nr. 411 und 421 im hinteren Wimbachtal gesperrt.