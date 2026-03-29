Gefahr in Bordellbetrieb: Mann bedroht Prostituierte in Hof mit Küchenmesser

Hof (dpa/lby) - Ein Mann hat in Hof eine Prostituierte mit einem Messer bedroht. Der 30-Jährige hatte auch Kokain dabei, wie die Polizei mitteilte. Er drohte der Frau in dem Bordell demnach mit einem großen Küchenmesser, weil es zu Unstimmigkeiten bei Details zur gewünschten Dienstleistung kam. Die Prostituierte rief um Hilfe und der Täter ergriff laut Polizei die Flucht. Dabei verlor er sein Messer.