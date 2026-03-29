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  4. Mann bedroht Prostituierte in Hof mit Küchenmesser

Gefahr in Bordellbetrieb Mann bedroht Prostituierte in Hof mit Küchenmesser

Nach einer Bedrohung in einem Bordell und Sachbeschädigung nimmt die Polizei einen Mann fest. Er hatte Messer und Kokain dabei.

Gefahr in Bordellbetrieb: Mann bedroht Prostituierte in Hof mit Küchenmesser
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Als der Mann im zweiten Bordell wieder mit einem großen Küchenmesser auftauchte, konnte die Polizei ihn festnehmen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Hof (dpa/lby) - Ein Mann hat in Hof eine Prostituierte mit einem Messer bedroht. Der 30-Jährige hatte auch Kokain dabei, wie die Polizei mitteilte. Er drohte der Frau in dem Bordell demnach mit einem großen Küchenmesser, weil es zu Unstimmigkeiten bei Details zur gewünschten Dienstleistung kam. Die Prostituierte rief um Hilfe und der Täter ergriff laut Polizei die Flucht. Dabei verlor er sein Messer. 

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Einige Stunden später erschien der 30-Jährige den Angaben zufolge in einem andern Bordellbetrieb in Hof, wo ihn die Polizei laut eigenen Angaben widerstandslos festnehmen konnte. Er habe erneut ein großes Küchenmesser und außerdem eine geringe Menge Kokain dabeigehabt. 

Der Mann war demnach am selben Tag bereits aufgefallen, weil er an einem Anwesen eine Fensterscheibe und den Glaseinsatz der Haustür mit einem Ziegelstein eingeworfen hatte. Die Polizei leitete gegen den 30-Jährigen mehrere Strafverfahren ein.