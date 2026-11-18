Seit mehr als einem Jahr ist die Straßenbeleuchtung vor dem Wohnblock in der Geschwister-Scholl-Straße 11a bis 11d außer Betrieb. Betroffen sind nach Angaben einer Leserin zwei Straßenlaternen, die dort seit mehr als 60 Jahren stehen und bislang nicht erneuert wurden. Das eigentliche Problem: Während die Stadt Ilmenau grundsätzlich für die Straßenbeleuchtung zuständig ist, stehen die Masten auf einem Grundstück der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Ilmenau. Die Folge ist ein Zuständigkeitsstreit, der bislang nicht gelöst werden konnte. Für die Anwohner bleibt der Weg in der Dunkelheit unbeleuchtet.