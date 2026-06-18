Der Weißstorch ist sicher einer der imposantesten, wenn nicht gar der imposanteste Vogel hiesiger Gefilde – und zugleich ein äußerst sensibler Indikator für menschengemachte Umweltsünden. In der zweiten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts hatte sich sein Bestand in den drei Thüringer Bezirken auf maximal 20 Paare reduziert – keineswegs ausschließlich, aber eben auch wegen überintensivierter Landwirtschaft. Inzwischen hat sich diese Zahl auf 212 erhöht (für 2025, das waren 31 mehr als im Vorjahr) und steigt weiter. Doch im Vergleich zu anderen deutschen Regionen ist Thüringen da immer noch Letzter; die am dichtesten „storchbesiedelten“ Bundesländer sind Hessen und Baden-Württemberg.