Klaus Wahl aus Zella-Mehlis ist in Sorge. „Die mit viel Aufwand 2001 sanierte Straße Oberzella ist in einem gefährlichen Zustand“, sagt er. Vor allem für Radfahrer und Fußgänger sei der Bereich, der als verkehrsberuhigte Zone inklusive Radweg auswiesen sei, unzumutbar, findet er. Durch ausgebrochenes Pflaster seien bedenkliche Vertiefungen entstanden, sagt er. „Hoffentlich muss nicht erst ein Unfall mit schweren Folgen passieren, damit sich dieser Zustand ändert“, schreibt er in seiner Mail an die Lokalredaktion.