Linz - In der österreichischen Stadt Linz hat ein Vater Nägel in den Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder entdeckt. Wie die Polizei des Bundeslandes Oberösterreich am Montag mitteilte, hatten die Kinder am Samstag verschiedene Schokoriegel und Kaubonbons in einem Stadtteil eingesammelt. Die in den Süßwaren gefundenen Nägel waren demnach etwa einen Zentimeter lang und teilweise von außen nicht feststellbar.