Bayreuth/München/Ansbach (dpa/lby) - Die Waldbrandgefahr in Bayern steigt. Deshalb werden in vielen Regionen wieder Flugzeuge zur Luftbeobachtung eingesetzt. Das Ziel: Waldbrände sollen so früh wie möglich erkannt werden. Im Fall der Fälle werde dann die Feuerwehr verständigt und zur Brandstelle geleitet, teilte die Regierung von Mittelfranken mit. Die Behörde hat von Donnerstag bis Sonntag die Flüge angeordnet.