Reeßum - Auf die Autobahnen A1 und A7 sind mehrfach Gegenstände von Brücken herabgeworfen worden - nun sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. In der Nacht zum Freitag wurde ein 31-Jähriger im Bereich Hamburg festgenommen, wie die Polizeiinspektion Heidekreis mitteilte. Am Abend danach klickten die Handschellen bei einem 22-Jährigen im Bereich Ingolstadt. Beide Männer befinden sich in U-Haft, wie es weiter hieß.