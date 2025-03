Aktuell steigt der Wasserpegel im Rother Stausee leicht an. „Das ist darauf zurückzuführen, dass es geregnet hat und die Quelle Wasser führt. Dazu ist der Schieber am Ablauf geschlossen“, erklärt Veit Hermann vom Römhilder Angelverein, der bei den Fischen noch keine Verluste zu verzeichnen hat, jedoch weiß, dass die Gefahr für sie mit zunehmenden Temperaturen steigt. Für die Amphibien sei der Lebensraum durch die reduzierte Wassermenge bereits verloren. Er war Ende Februar von der Thüringer Fernwasserversorgung über die geplanten Maßnahmen am Rother Stausee informiert worden und hat daraufhin Hilfe in der Region gesucht. Weder Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus noch Hildburghausens Landrat Sven Gregor wussten von den Plänen des Landes Thüringen in Roth.