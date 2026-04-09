„Jeden Morgen habe ich da hochgeschaut und mich gefreut.“ Die Nachbarin aus der Goethestraße sagt das nicht vorwurfsvoll, eher ein bisschen traurig. Der Storch auf dem Schornstein des Heizkraftwerks Ost, das war für sie erst einmal ein schöner Anblick. Ein Vogel hoch über den Dächern, Äste im Schnabel, Nestbau mitten in der Stadt. Inzwischen ist der Horst wieder weg. Verstanden hat sie es trotzdem. Bleiben konnte er dort nicht.