Seit Anfang des Jahres ist das Haus rechter Hand am Ortseingang von Manebach (aus Richtung Ilmenau kommend) unbewohnt, nun wird es abgerissen. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, es bestehe die Gefahr, dass Gebäudeteile auf die anliegende Straße fallen könnten. Deshalb ist es bereits seit geraumer Zeit mit Netzen abgesichert. Die Stadt Ilmenau müsse im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht nun umgehend Maßnahmen ergreifen, um Gefahren zu verhindern, hieß es jetzt dazu in entsprechender Beschlussvorlage, die Thema im Hauptausschuss der Stadt war. Der Rückbau, also Abriss, sei dabei die einzig praktikable Variante. Der Abriss soll noch im Oktober beginnen. 100.000 Euro sind dafür veranschlagt.