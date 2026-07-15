Gefahr: Beschwerde über schlechte Sicht an Kreisstraße

Eine Leserin aus Grumbach hat sich mit einer Beschwerde an die Redaktion gewandt. Ihr Anliegen betrifft die Kreisstraße zwischen Grumbach und Näherstille. Dort stehe das Gras am Straßenrand regelmäßig so hoch, dass insbesondere in Kurven die Sicht erheblich eingeschränkt werde. Nach ihren Angaben sei dies kein einmaliges Problem, sondern trete Jahr für Jahr auf. Trotz wiederholter Hinweise an die zuständigen Stellen habe sich die Situation bislang nicht dauerhaft verbessert. „Wir sind immer die letzten“, klagt die Leserin, deren Name der Redaktion bekannt ist.