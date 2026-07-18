Gefahr auf Sportplatz: Pappeln sollen fallen

Das Thema kam der der Kaltennordheimer Stadtratsitzung am vergangenen Donnerstag zur Sprache. Während der Bürgerfragestunde rückte Ortsteilratsmitglied Katja Schramm die Gefahrensituation rund um die alten Pappeln in den Mittelpunkt. Seit zwei Jahren sei dies immer wieder Thema im Kaltennordheimer Ortsteilrat, der auch die Stadtverwaltung mehrfach bereits darüber informiert habe.