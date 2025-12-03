München - Die Beförderung auf den Chefsessel bedeutet für Spitzenmanager weltweit ein wachsendes Risiko: Der Versicherungskonzern Allianz erwartet für die kommenden Jahre weiter zunehmende Klage- und Haftungsrisiken für Vorstände und Geschäftsführer. Auslöser sind unter anderem die Welle der Cyberkriminalität, zunehmende Regulierung, unsichere Weltlage, behördliche Sanktionen, Aktionärsklagen und auch die zunehmende Verbreitung von Künstlicher Intelligenz. Das schreiben die Fachleute des Firmenversicherers Allianz Commercial in einer neuen Analyse.