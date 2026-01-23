Gefahr an der Kreuzung: Lkw schleift Frau und Fahrrad hundert Meter mit

Rosenheim (dpa/lby) - Ein Lkw-Fahrer hat in Rosenheim eine Fahrradfahrerin erfasst und hundert Meter mitgeschleift. Die 31-Jährige wollte am Donnerstag an einer Kreuzung auf dem Radweg die Bundesstraße 15a überqueren, wie die Polizeiinspektion Rosenheim mitteilte. Der Lkw-Fahrer bog demnach rechts ab und bemerkte den Zusammenprall nicht. Das Fahrrad habe sich dabei im Radkasten des Lastwagens verklemmt. Die junge Frau konnte sich den Angaben nach nicht befreien.