Rosenheim (dpa/lby) - Ein Lkw-Fahrer hat in Rosenheim eine Fahrradfahrerin erfasst und hundert Meter mitgeschleift. Die 31-Jährige wollte am Donnerstag an einer Kreuzung auf dem Radweg die Bundesstraße 15a überqueren, wie die Polizeiinspektion Rosenheim mitteilte. Der Lkw-Fahrer bog demnach rechts ab und bemerkte den Zusammenprall nicht. Das Fahrrad habe sich dabei im Radkasten des Lastwagens verklemmt. Die junge Frau konnte sich den Angaben nach nicht befreien.
Gefahr an der Kreuzung Lkw schleift Frau und Fahrrad hundert Meter mit
dpa 23.01.2026 - 07:53 Uhr