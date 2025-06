Gefängnisneubau: Kostenexplosion: JVA-Neubau bis zu 500 Millionen Euro teuer

Zwickau - Die Kosten für den gemeinsamen Gefängnisneubau von Sachsen und Thüringen schießen weiter in die Höhe. Die ursprünglich geplante Summe von 150 Millionen Euro hatte sich bereits mehr als verdoppelt. Nun wird mit bis zu 500 Millionen Euro kalkuliert, wie Vertreter beider Landesregierungen bei einem Vor-Ort-Termin in Zwickau erläuterten. Zugleich behält sich Thüringen vor, seinen Anteil an dem Projekt zu verringern oder ganz auszusteigen, sollten die Kosten und der Zeitplan erneut aus dem Ruder laufen.