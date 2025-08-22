Zwickau - Um den mit erheblichen Mängeln belasteten Gefängnisneubau in Zwickau wieder in die Spur zu bringen, forciert der Freistaat Sachsen die Suche nach einem Totalunternehmer. Die offizielle Ausschreibung ist laut dem Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement im Dezember geplant, eine erste Bekanntmachung wurde aber bereits veröffentlicht. Nach der Kündigung des früheren Generalplaners wird demnach ein Unternehmen gesucht, das sowohl die weitere Planung als auch die Bauausführung übernimmt.