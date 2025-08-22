 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. JVA-Pannenbaustelle: Suche nach neuem Bauunternehmer

Gefängnisneubau JVA-Pannenbaustelle: Suche nach neuem Bauunternehmer

Der Gefängnisneubau in Zwickau hat für viele Negativschlagzeilen gesorgt. Aus einer Hand soll das Projekt nun zu Ende geführt werden. Dazu wird ein sogenannter Totalunternehmer gesucht.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Gefängnisneubau: JVA-Pannenbaustelle: Suche nach neuem Bauunternehmer
1
Bis die ersten Gefangenen in die neue JVA in Zwickau einziehen können, ist der Weg noch weit. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Zwickau - Um den mit erheblichen Mängeln belasteten Gefängnisneubau in Zwickau wieder in die Spur zu bringen, forciert der Freistaat Sachsen die Suche nach einem Totalunternehmer. Die offizielle Ausschreibung ist laut dem Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement im Dezember geplant, eine erste Bekanntmachung wurde aber bereits veröffentlicht. Nach der Kündigung des früheren Generalplaners wird demnach ein Unternehmen gesucht, das sowohl die weitere Planung als auch die Bauausführung übernimmt. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die neue Justizvollzugsanstalt ist ein gemeinsames Projekt der Länder Sachsen und Thüringen. Geplant sind 820 Haftplätze. Große Teile stehen bereits, doch wegen erheblicher Mängel und einem Zerwürfnis mit dem früheren Generalplaner ruhen die Arbeiten auf der Baustelle.

Nach jüngsten Angaben soll der Bau ab dem zweiten Halbjahr 2027 fortgesetzt werden und die neue JVA 2030 ihren regulären Betrieb aufnehmen. Als Kosten werden inzwischen bis zu 500 Millionen Euro kalkuliert.