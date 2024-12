Straubing (dpa/lby) - Bei zwei Angriffen zwischen Häftlingen in einem Gefängnis in Niederbayern sollen zwei Männer verletzt worden sein, einer von ihnen schwer. In einem der Fälle ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Polizei mitteilte. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen am Freitag und Sonntag in Straubing gibt, war demnach Gegenstand der Ermittlungen.