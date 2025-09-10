Gefälschte Zertifikate: Bayerns Polizei fahndet nach Sprachtest-Betrügern

München (dpa/lby) - Die bayerische Polizei ermittelt derzeit gegen den illegalen Handel mit gefälschten Sprachzertifikaten für Einbürgerungs- und Aufenthaltsverfahren. "Wir nehmen das sehr ernst. Deshalb wird dieses Thema aktuell in den polizeilichen Gremien bundesweit behandelt. Wir setzen alles daran, kriminelle Netzwerke aufzudecken und die Täter zu stoppen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Es gebe bundesweit Fälle, bei denen Menschen Sprachtests für andere machen – ohne dass diese Deutsch sprechen – oder sogar gefälschte Zertifikate ausgestellt werden.